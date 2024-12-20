Люди до сих пор без тепла: как Киев приходит в себя после мощной утренней атаки России.
В результате ракетного удара 20 декабря в Киеве увеличилось количество пострадавших до 13 человек. Напомним, что ранее сообщалось о 12 раненых; еще один человек, к сожалению, погиб.
Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, последний пострадавший – мужчина, получивший резаную рану и ушиб конечностей. Помощь ему была оказана на месте.
В результате преступного ракетного удара было зафиксировано падение обломков в трех районах города. В Голосеевском районе было повреждено несколько офисных зданий, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией и пожаром.
Также в районе была повреждена тепломагистраль.
В Соломенском и Шевченковском районах в результате падения обломков возникли пожары в нежилых зданиях.
По последним данным, "Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение почти всех потребителей, оставшихся без тепла из-за утренней ракетной атаки.
"Сейчас без тепла остаются только 3 дома. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы подключить их к централизованному отоплению как можно быстрее", – проинформировал Сергей Попко.
Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе в результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали без тепла остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.
Один из пожаров в столице тушили почти 15 часов.
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