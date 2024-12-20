На Киевщине в результате вражеской атаки произошел масштабный пожар в складском помещении. Подробности, фото и видео

В пятницу, 20 декабря, ночью страна-террорист РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В результате на территории Бориспольского района произошел масштабный пожар в складском помещении.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На месте задействованы 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники.

"Сегодня (20 декабря) в 0:50 в результате очередной вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров. Пожар локализован в 04:05. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря в Киевераздались взрывы во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки РФ по Украине. Предварительно, враг запустил "Кинжалы".

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