Ляшко попал в ДТП в Киеве: нарушителем в бронированном авто оказался высокопоставленный чиновник СБУ Дука

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве. В автомобиле лидера Радикальной партии было четверо человек, двое пострадали. Как удалось выяснить OBOZREVATEL, за рулем другого авто был Сергей Дука – заместитель начальника Главного управления "Д" Службы безопасности Украины. Он использует бронированный Lexus LX450.

Как рассказал сам Ляшко в Facebook, авария произошла на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков тогда, когда его добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения – поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП", – утверждает Ляшко.

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Примечательно, что на бронированном авто оказались подставные номера. Вызывает вопросы и использование Дукой мигалок. Подобные действия должны быть санкционированы, в особенности в условиях войны. Просим СБУ официально прояснить данные вопросы.

По словам политика, в его автомобиле всего было четверо человек, двое из которых якобы пострадали. "Меня и водителя спасли подушки безопасности. Если бы не они, могло бы быть гораздо хуже. Еще одна машина, которая нарушала правила – Гелентваген, сбежала, но есть камеры, можно установить, кто был. Виновник ДТП – какой-то высокий СБУшный чин – тоже скрылся, не дождавшись полиции", – заявил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киева легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Сила удара была такой, что части тяжелого ограждения отлетели почти на метр.