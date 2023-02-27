Жителей Киева призвали не покупать первоцветы: продавцам грозят штрафы

Жителей и гостей Киева призвали не покупать первоцветы. Продавцам краснокнижных растений угрожает ответственность в виде штрафа до 3655 гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА. С каждым годом этих растений становится меньше.

"Киян призывают не покупать первоцветы – подснежники и другие раннецветущие редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины. Торговля первоцветами преследуется органами Национальной полиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1700 до 3655 гривен", – подчеркнули в КГГА.

В пресс-службе напомнили, что первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений. Большинство из них, в частности, подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава, занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

"За последний год враг нанес непоправимый вред окружающей среде Украины. Сегодня особенно важно ответственно относиться к природе, не быть соучастниками экологических преступлений. Поэтому имеем огромную просьбу к киевлянам и гостям города: не срывайте и не покупайте первоцветы. С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды подснежники, сон-трава и другие редкие раннецветущие растения могут просто исчезнуть. Давайте будем сознательными и не допустим этого", – призвали в КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет рассмотрит вопрос о полном запрещении продажи пиротехники в столице. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!