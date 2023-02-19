Комиссия Киевсовета поддержала петицию о полном запрете продажи пиротехники в столице

Киевсовет рассмотрит вопрос о полном запрете продажи пиротехники в столице. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

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Соответствующую петицию поддержала профильная комиссия Киевского городского совета. Соответствующий электронный документ набрал необходимые 6 тысяч подписей.

"Так как сейчас в стране война и очень часто обстреливают города Украины, это не мешает некоторым людям запускать салюты. Это пугает других людей, они паникуют, это очень громко, страшно и похоже на взрывы ракет. Надо запретить продажу салютов, а также ввести штрафные санкции за продажу пиротехники в военное состояние, чтобы ни на одном прилавке не было этого товара", – написал автор обращения.

После того, как петиция набрала 6036 голосов, городской голова Виталий Кличко направил ее на рассмотрение постоянной комиссии Киевского городского совета по предпринимательству. В ходе заседания ее члены решили поддержать такое предложение.

Напомним, электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести определенное решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет рассмотрит вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте. Предлагается установить такую норму на момент действия правового режима военного положения.

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