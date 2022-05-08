Жителей Киева предупредили о высокой опасности ракетных ударов 8 и 9 мая

В Киеве 8 и 9 мая сохраняется большая опасность ракетных ударов. Жителей города призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА). Столица продолжает жить в условиях военного времени.

"Подчеркиваем. Сохраняется большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата сакральна. Комендантский час на эти даты остается без изменений – с 22:00 до 5:00. Просим жителей столицы реагировать на все сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие. Не игнорируйте опасность!" – призвали в КГВА.

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В городской военной администрации напомнили, что с целью предотвращения провокаций действует запрет на массовые скопления и проведение различных акций в эти дни.

"Возлагать цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке. Спасибо за понимание! Слава Украине!" – резюмировали в КГВА.

Напомним, в Киеве не будут вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая. В то же время во избежание провокаций в городе увеличат количество патрулей на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая и попросил жителей уехать на этот период за город.