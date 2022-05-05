Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая: публичных мероприятий не будет

7 мая жители Ивано-Франковска должны были отмечать 360-летие со дня основания города. Однако в этом году никаких мероприятий не будет. А из-за угрозы ракетных ударов мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности уехать за город в период с 7 по 9 мая.

Об этом Марцинкив сообщил в видеообращении на своей Facebook-странице. Он опасается, что на выходных российские фашисты могут нанести новые удары.

Поэтому в целях безопасности мэр попросил жителей Ивано-Франковска либо уехать за город, либо оставаться дома в эти дни и никуда не выходить.

Видео дня

"Прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и других публичных местах. По возможности уехать за город, можете поработать у себя на огородах, чтобы меньше людей было в Ивано-Франковске. Прошу отнестись с пониманием, есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и в дальнейшем бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа ни одного публичного мероприятия, в том числе молебнов, не будет", – сказал Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты планируют провести в разбомбленном ими Мариуполе "торжественные мероприятия" на 9 мая. С этой целью центральные улицы города срочно расчищают от завалов, тел убитых и неразорвавшихся бомб.