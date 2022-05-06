Кличко рассказал, будут ли вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая в Киеве

В Киеве не будут вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая. В тоже время, во избежание провокаций, в городе увеличат количество патрулей на улицах.

Об этом во время национального телемарафона сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить в условиях военного положения.

"Вводить какие-то ограничения мы не планируем – как всегда комендантский час в Киеве будет действовать с 22:00 до 5:00. Такая же ситуация будет сохранена и 8-9 мая. Никаких массовых мероприятий, это связанно с военными действиями и военным положением, мы не планируем. Будут усилены патрули и охрана, чтобы не было провокаций. Город будет жить обычной жизнью – только будет усилена охрана и патрулирование", – рассказал Кличко.

Напомним, в Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая вводят долгий комендантский час. Такое решение в целях безопасности приняли военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая и попросил жителей уехать на этот период за город.