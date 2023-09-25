В Киеве остановили пьяного водителя BMW: пересел на заднее сиденье и притворился спящим во избежание ответственности. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя, который нарушил ПДД и, как оказалось, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался избежать ответственности – пересел на заднее сиденье авто и делал вид, будто он спит.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два административных материала.

"На днях, в Деснянском районе, полицейские остановили автомобиль BMW, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Подойдя к авто, инспекторы увидели водителя, который перелез на заднее сиденье и делал вид, что он спит", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр с помощью прибора Драгер, на что мужчина согласился. Результат – 2,29 промилле. Отметим, по словам нашего собеседника в правоохранительных органах, такой уровень алкоголя в крови эквивалентен около 0,5 литра водки.

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На нарушителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление транспортным средством без пристегнутого пояска безопасности (штраф 510 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием Volkswagen и Skoda. Когда правоохранители оформляли ДТП, одну из машин пытались угнать двое пьяных мужчин.

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