Заменят трезубцем: в Минкульте анонсировали демонтаж герба СССР на 'Батькивщине-матери'

На щите постамента "Родина-мать", возвышающемся на правом берегу Днепра в Киеве, вместо запрещенного символа СССР будет изображен государственный герб Украины ––Трезубец. Чтобы провести такую важную историческую работу, предстоит подготовить проектную документацию.

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Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона UA Разом.Он заметил, что начальный этап замены символики уже начался.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать", – пояснил чиновник, комментируя вопрос о скульптуре советского художника Евгения Вучетича.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше убрали памятник благодарности Красной армии. Местные власти сделали это после обращения президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

"Еще в 1990-е годы местные власти возлагали здесь цветы и фотографировались на фоне этого памятника. Нам пришлось ждать более 30 лет, чтобы такие объекты рухнули. Это 28-й объект такого типа в Польше, который мы убрали в течение года. Мы будем удовлетворены, когда последний из них падет", – отметил чиновник.

В то же время, несмотря на общественные запросы, в Киеве до сих пор не могут демонтировать памятник Николаю Щорсу, расположенный на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. В мэрии столицы пояснили это единственным аргументом.

"Будь он просто памятником истории, то изъять его, руководствуясь законом о декоммунизации, было бы достаточно просто. Но несмотря на понимание идеологической основы, следует учитывать соблюдение определенных законом процедур и то, что этот памятник создан украинскими скульпторами и архитекторами, он входит в перечень национального культурного наследия", – рассказала председатель постоянной комиссии Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха.

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