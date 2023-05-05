В Москве будет истерика: в Польше снесли Памятник благодарности Красной армии. Фото и видео

В Польше снесли Памятник благодарности Красной армии. Местные власти сделали это после обращения президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

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Об этом сообщает издание RMF24. Памятник, который представляет собой обелиск на постаменте, находился на углу улиц Марии Склодовской-Кюри и Жеромского в Глубчицах. Он был возведен в 1945 году в память о 676 бойцах Красной Армии, павших в 1945 году, сражаясь за город.

"На основании документации Польского Красного Креста установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев, и захоронений красноармейцев в Глубчицах не осталось", – заявили в Институте национальной памяти Польши.

"Еще в 1990-е годы местные власти возлагали здесь цветы и фотографировались на фоне этого памятника. Нам пришлось ждать более 30 лет, чтобы такие объекты рухнули. Это 28-й объект такого типа в Польше, который мы убрали в течение года. Мы будем удовлетворены, когда последний из них падет", – отметил Кароль Навроцкий перед сносом советского пропагандистского памятника.

По его словам, проблема в том, что долгие годы именно органы местного самоуправления должны были финансировать ликвидацию этих объектов и был аргумент, что вместо сноса можно построить новую детскую площадку или поставить скамейки. Сейчас Институт национальной памяти разъясняет представителям местного самоуправления, что именно он финансирует и выполняет эту задачу.

Президент Института национальной памяти напомнил, что первый из двух "памятников благодарности" в Глубчицах, демонтированных в октябре 2022 года, несколько лет назад был отреставрирован благодаря субсидиям Европейского Союза.

"Я видел там плакаты с Лениным, меня не удивляет поведение коммунистических фракций из Италии или Испании. Некоторые элиты ЕС хотят восстановить такие памятники, потому что они совместимы с их системой ценностей. Я возмущен этим. Это позорно", – сказал Навроцкий.

В Институте национальной памяти утверждают, что снос советских памятников является формой реализации закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.

Напомним, в среду, 23 марта, в Польше, в селе Хшовице (Опольское), по требованию местных властей в прямом эфире состоялся торжественный демонтаж памятника. На обелиске была надпись на польском и русском языках: "Вечная слава героям Советской Армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в столице Латвии Риге завершили демонтаж 79-метрового обелиска памятника в "Парке победы". Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. В то же время, в украинской Одессе советскую символику на здании Одесского железнодорожного вокзала демонтировать не решились, а лишь спрятали за баннерами.