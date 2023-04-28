В Киевсовете объяснили, почему в столице до сих пор не демонтировали памятник советскому военачальнику Щорсу

Памятник установленному в центре Киева советскому военному деятелю Николаю Щорсу не пока не могут снести. Он внесен в Перечень объектов культурного наследия национального значения.

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Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, передает Главком. Монумент находится на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

"С памятником Щорса особый случай, потому что это памятник монументального искусства, внесенный в Перечень объектов культурного наследия национального значения. Будь он просто памятником истории, то изъять его, руководствуясь законом о декоммунизации, было бы достаточно просто. Но несмотря на понимание идеологической основы, следует учитывать соблюдение определенных законом процедур и то, что этот памятник создан украинскими скульпторами и архитекторами", – рассказала Муха.

Депутат Киевсовета уточнила, что в настоящее время городские власти занимаются дальнейшей судьбой советского монумента, учитывая процесс декоммунизации в столице. Но учитывая его статус, ожидаются рекомендации Министерства культуры Украины.

"Если он остается памятником монументального искусства, которое, с точки зрения законодательства, имеет ценность – там есть своя процедура. Это разработка проектной документации, проект монтажа, демонтажа с определением места, куда перемещается памятник. Сейчас же ожидаем официальных рекомендаций от Минкульта, потому что информация о принятых решениях в открытых источниках отличалась и была противоречивой", – резюмировала Муха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в четверг, 9 февраля, коммунальщики демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Он находился на входе в Мариинский парк на улице Грушевского.

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