В Киеве выбрали логотип для нового блюда-символа столицы

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Проголосовать можно было за один из пяти вариантов

На официальном туристическом портале Киева закончилось голосование за логотип для нового киевского гастрономического продукта "KYIV PIE", который презентовали 15 марта.

Как сообщили OBOZREVATEL в департаменте Управления туризма и промоций КГГА, желающие больше не смогут отдать свой голос за понравившийся вариант изображения.

"Официально голосование окончено – логотип выбрали. Кнопки (для голосования – Ред.) еще работают, но голоса больше не учитываются", – уточнили в департаменте.

Согласно данным сайта туризма, победил логотип под названием "Старославянский вязь".

Результат голосования.
Победитель, согласно выбору пользователей сайта.

Напомним, ранее киевлянам и гостям столицы предложили выбрать логотип для нового киевского гастрономического продукта "KYIV PIE".

Пользователям предлагают отдать свой голос за один из пяти вариантов. В частности: "Солнце над Днепром", "Старославянская вязь", "Объединение современности и традиций", "Украинский рожь" и "Колос".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски, должны стать новыми кулинарными символами столицы.

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