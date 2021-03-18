Киевлянам предложили выбрать логотип гастрономического продукта "KYIV PIE"

Киевлянам и гостям столицы предложили выбрать логотип для нового киевского гастрономического продукта "KYIV PIE", который презентовали 15 марта.

Как сообщает портал Kyivcitytravel, для того чтобы поучаствовать в голосовании, нужно перейти на соответствующий сайт.

Пользователям предлагают отдать свой голос за один из пяти вариантов:

Солнце над Днепром

Такая концепция была выбрана из-за того, что Киев стоит на Днепре. Эта река является одной из визитных карточек столицы. А солнце - это, во-первых, форма самого пирога, и, во-вторых, символ нашей страны в целом, но все равно уверенно поднимается и идет вперед.

Старославянская вязь

Орнамент сделан на основе символов плодородия и силы, которые использовались во времена Киевской Руси в росписи элементов быта.

Объединение современности и традиций

Кроме декоративных элементов, вызывающих ассоциации с трипольской культурой, в логотипе использован современный шрифт. Такая концепция выбрана для изображения идеи, в Киеве сочетаются традиции и современные технологии и развитие.

Украинский рожь

Рожь с давних времен было одним из символов нашего города и страны в целом. Объединение изображения ржи с округлыми линиями вызывает ассоциации с формой самого пирога и солнца.

Колос

Минималистичный изображение подчеркивает связь колоса с историей нашей страны и идею сделать официальным гастрономическим продуктом города именно хлебобулочное изделие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду, с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.