У Києві обрали логотип для нової страви-символу столиці

На офіційному туристичному порталі Києва закінчилось голосування за логотип для нового київського гастрономічного продукту "KYIV PIE", який презентували 15 березня.

Як повідомили OBOZREVATEL в департаменті Управління туризму та промоцій КМДА, бажаючі більше не зможуть віддати свій голос за вподобаний варіант зображення.

"Офіційно голосування закінчено – логотип вибрали. Кнопки (для голосування – Ред.) ще працюють, але голоси більше не враховуються", – уточнили в департаменті.

Згідно з даними сайту туризму, переміг логотип під назвою "Старослов'янська в'язь".

Нагадаємо, раніше киянам та гостям столиці запропонували обрати логотип для нового київського гастрономічного продукту "KYIV PIE".

Користувачам пропонують віддати свій голос за один з п'яти варіантів. Зокрема: "Сонце над Дніпром", "Старослов'янська в'язь", "Об'єднання сучасності та традицій", "Український жито" та "Колос".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві презентували новий гастропродукт "Kyiv Pie". Це пироги з різними начинками, які, на ряду з київським тортом, "перепічкою" та котлетою по-київськи, повинні стати новими кулінарними символами столиці.