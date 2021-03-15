В Киеве придумали новое блюдо – символ столицы. Видео

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
19,9 т.
В Киеве придумали новое блюдо – символ столицы. Видео

В Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду, с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщает издание "Сегодня", к процессу создания нового гастропродукта – символа города были привлечены шеф-повара киевских ресторанов. Блюдо изготовлено исключительно из продуктов, которые произведены в Киеве и Киевской области.

Блюдо разрабатывали столичные шеф-повара.
У пирога будет три вида начинок.

Пирог доступен с тремя видами начинок:

  • осетр ;

  • говяжий ливер;

  • корни сельдерея, петрушки и пастернака.

Новое блюдо будет доступно всем жителям города. Оно будет продаваться в кафе и на уличных фудкортах. Среди начинок есть варианты для веганов и вегетарианцев. Стоимость пирога около 1 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли инсталляцию посвященную 60-й годовщине Куреневской трагедии.

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