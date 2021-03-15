В Киеве придумали новое блюдо – символ столицы. Видео

В Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду, с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщает издание "Сегодня", к процессу создания нового гастропродукта – символа города были привлечены шеф-повара киевских ресторанов. Блюдо изготовлено исключительно из продуктов, которые произведены в Киеве и Киевской области.

Пирог доступен с тремя видами начинок:

осетр ;

говяжий ливер;

корни сельдерея, петрушки и пастернака.

Новое блюдо будет доступно всем жителям города. Оно будет продаваться в кафе и на уличных фудкортах. Среди начинок есть варианты для веганов и вегетарианцев. Стоимость пирога около 1 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли инсталляцию посвященную 60-й годовщине Куреневской трагедии.