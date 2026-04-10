Вымогали у граждан 'долги' и совершали поджоги: Нацполиция разоблачила группу злоумышленников. Подробности, фото и видео

Сотрудники Нацполиции задержали участников организованной группы, которые, по информации следствия, требовали у граждан несуществующие долги и совершали поджоги. Злоумышленниками оказались жители Киевской и Житомирской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Что известно

"Оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Национальной полиции Украины совместно со следователями следственного управления полиции Киевской области разоблачили организованную группу, которая систематически совершала тяжкие преступления насильственного и имущественного характера", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, участники группировки требовали у граждан несуществующие долги, угрожая физическим насилием, повреждением имущества, в частности, они прибегали к поджогам. Злоумышленниками оказались жители Киевской и Житомирской областей.

Организатор группировки координировал деятельность так называемого "силового блока", в состав которого входили ранее судимые лица. Участники группы выполняли роли исполнителей, курьеров, координаторов самого преступления и лиц, ответственных за запугивание потерпевших.

Злоумышленники тщательно продумывали каждую деталь и действия – разведка местности на наличие камер видеонаблюдений, охраны, просчитывали маршруты подхода и отхода, методы конспирации. Они всегда пользовались разными автомобилями, следили за пострадавшими с помощью GPS-трекеров. Чтобы фигуранты имели возможность передвигаться ночью, во время комендантского часа, использовали липовые удостоверения работников различных правоохранительных органов, пропусками.

Полицейские установили и задокументировали по меньшей мере три факта вымогательства денег с угрозами насилия и три факта поджогов имущества потерпевших. Так, с целью запугивания потерпевшего и заставить выполнить требования, они подожгли входную дверь в его квартиру. Еще в одном случае сожгли машину.

Для ликвидации деятельности злоумышленников, полицейские провели первый этап спецоперации – 34 обыска на территории Киева, Киевской, Житомирской областей и задержания семерых фигурантов. По результатам мероприятий, в частности, изъято ружья, пистолеты, ножи, электрошокеры, боеприпасы и взрывные устройства, автомобили, деньги и прочее. Также среди изъятого – атрибутика и документы, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности.

Организатор, два соорганизатора и четыре участника организованной группы задержаны – им сообщено о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме этого, во время проведения мероприятий выявлено лицо, находившееся в розыске за самовольное оставление воинской части, и передано соответствующим подразделениям. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание – до десяти лет лишения свободы.

