Вымогал у раненого воина 30 тыс. грн за бесплатную операцию: в Киеве будут судить врача-травматолога. Фото

В Киеве будут судить врача-травматолога, который, по информации следствия, требовал от раненого военного деньги за проведение операции по установке аппарата "Илизарова". Злоумышленник оценил бесплатную для воина услугу в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в декабре прошлого года был разоблачен один из киевских врачей на вымогательстве и получении денег от военного за проведение операции, которая по закону должна была быть для него бесплатной.

Тогда полицейские установили, что 37-летний защитник во время боевых действий в Донецкой области получил тяжелую комбинированную травму ноги с огнестрельным сквозным ранением и переломом. Воин был направлен в государственную столичную больницу для получения бесплатной помощи.

"Однако после проведенной операции врач-травматолог сообщил пациенту, что за установление ортопедического аппарата внешней фиксации "Илизарова" необходимо перевести 30 тысяч гривен на его банковскую карточку. В конце концов, мужчина перечислил средства на счет фигуранта", – уточнили в пресс-службе.

Тогда полицейские сообщили 47-летнему врачу о подозрении по факту подкупа лица, предоставляющего публичные услуги. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

