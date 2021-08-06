В Киеве нашли уникальный дуб, которому около 400 лет: в столице таких только несколько. Фото

В Голосеевском районе Киева был найден дуб, возраст которого составляет около 400 лет. Обхват его ствола равняется 5,10 метров.

Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра в социальной сети Facebook. Рядом обнаружили несколько 300-летних деревьев.

"Киевский эколого-культурный центр обследовал в Голосеевском районе старый дуб. Его обхват равняется 5,10 м и возраст примерно 400 лет. Таких древних дубов в Киеве известно всего несколько. Поглядите на фото дуба – какой он могучий и красивый! Его верхушку била молния, однако он выжил", – говорится в сообщении.

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В КЭКЦ добавили, что для того, чтобы сохранить дерево и не допустить его уничтожения, дуб нужно срочно внести в соответствующий реестр.

"Рядом с 400-летним дубом растут еще три дуба, которым примерно 300 лет. Обхват одного из них – 4,80 метра", – резюмировали в организации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве появятся 32 зеленых зоны. Новые места, где можно насладиться природой столицы, создадут в 6 районах города.