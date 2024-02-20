Возлагают цветы и зажигают лампадки: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. Фото и видео

В Киеве во вторник, 20 февраля, чтят память Героев Небесной Сотни. На улице Институтской украинцы начали приносить цветы к портретам погибших на Майдане Незалежности зимой 2014 года.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Украинцы доказали, что готовы бороться за свою независимость и европейское будущее.

Так, утром, 20 февраля, много гостей и жители столицы начали приходить на Аллею Небесной Сотни в Києві, чтобы почтить героев, отдавших жизнь во время Революции Достоинства. Украинцы оставляют цветы и флажки у портретов погибших в те дни людей, а также зажигают свечи.

Стоит добавить, что украинцы во всем мире почтили память Героев Небесной Сотни. 20 февраля 2014 года, в центре Киева погибли больше всего участников Революции Достоинства – 48 человек.

Напомним, 18 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве начался самый жесткий этап противостояний. "Мирное наступление" активистов в направлении Верховной Рады завершилось столкновениями между силовиками, протестующими и так называемыми титушками, в результате чего в тот день погибли 23 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ДБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом за расстрел "Небесной Сотни" 18-20 февраля 2014 г. предстанет экспрезидент Виктор Янукович и руководители всего силового блока, находившиеся на должностях на момент совершения этого преступления.

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