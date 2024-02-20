Люди несли лампадки и цветы: в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, акции прошли и за границей. Фото

Украинцы по всему миру почтили память Героев Небесной Сотни. Десять лет назад, 20 февраля 2014 года, в центре Киева погибло наибольшее количество участников Революции Достоинства – 48 человек.

Поэтому именно в этот день тысячи людей чтят память украинцев, которые ценой собственных жизней отстаивали европейское будущее нашей страны. OBOZ.UA собрал информацию об акциях по всему миру в этот день.

Президент Украины Владимир Зеленскийв в Киеве почтил память Героев Небесной Сотни. Он отметил, что попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются, но украинцы продолжают сражаться. Воздать честь погибшим Героям вместе с президентом пришла и Первая леди Елена Зеленская. Также в церемонии приняли участие представители дипломатических учреждений.

В Черкассах люди с самого утра собрались возле памятника Борцам за свободу Украины, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Издание "Суспільне Новини" рассказало, что присутствующие возложили цветы и вспомнили о погибших на Майдане в Киеве во время массовых расстрелов.

В областной администрации рассказали, что многие черкасчане участвовали в Революции Достоинства, ехали на Майдан из разных городов и сел.

В Закарпатской областной военной администрации также рассказали, как почтили память Героев Небесной Сотни. В Ужгороде подвиг украинцев, погибших на Майдане, почтили минутой молчания.

У памятного знака борцам за свободу и независимость Украины на Народной площади люди положили зажженные лампадки. Также в ОВА отметили, что Небесная Сотня – это первые герои российско-украинской войны, которые ценой собственных жизней изменили историю Украины.

На площади Героев Майдана в центре Кропивницкого утром 20 февраля также состоялась акция памяти. Местные СМИ рассказали, что участники поставили лампадки со свечами к мемориалу Героям Небесной Сотни.

Панихиду за людьми, погибшими в результате расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году, провел архиепископ Кропивницкий и Головановский Марк. Он отметил, что люди на Майдане были восполнены желанием свободы, справедливости, любви к своему языку и культуре.

Однако с другой стороны баррикад оказались люди, одержимые властью, затуманенные московской пропагандой, заполненные учением о "русском мире".

После панихиды жители Кропивницкого присоединились к акции "Ангел памяти". В рамках акции на деревьях в центре города развешивают символические бумажные ангелы как символы памяти всех погибших в борьбе за свободу Украины в 2013-1014 годах во время Революции Достоинства.

К памятнику Героям Небесной Сотни также вышли в Николаеве. Чиновники, военнослужащие и горожане возложили цветы к мемориалу. Перед присутствующими выступила мать погибшего на Майдане николаевца Сергея Кемского. Она вспомнила то страшное время и выразила гордость за сына, который бесстрашно боролся за права украинцев и отдал жизнь за независимое и европейское будущее нашей страны.

Стоит отметить, что память Героев Небесной Сотни почтили за границей. О погибших на Майдане украинцах вспоминали в Украинской греко-католической церкви в Дублине (Ирландия).

После Святой Литургии отец Василий отслужил Панихиду возле импровизированной стены с фотографиями всеми погибшими Героями Небесной Сотни. После литургии все церковное сообщество помолилось за мир и победу украинского народа.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства заявил, что украинцы умеют бороться за собственную свободу и не сдаются даже в самые трудные моменты. Зеленский отметил, что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.

Ранее сообщалось, что ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом за расстрел "Небесной Сотни" 18-20 февраля 2014 года предстанет экс-президент Виктор Янукович и руководители всего силового блока, находившиеся в должностях на момент совершения этого преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что Янукович постоянно находился на связи с Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане. Один из таких разговоров состоялся 20 февраля, именно в то время, когда в сердце украинской столицы расстреливали десятки человек.

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