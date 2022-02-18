8 лет назад "Беркут" начал "антитеррористическую" операцию на Майдане: погибли 23 человека

Восемь лет назад, 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве начался самый жесткий этап противостояний. "Мирное наступление" активистов в направлении Верховной Рады завершилось столкновениями между силовиками, протестующими и так называемыми "титушками", в результате чего в тот день погибли 23 человека.

Так, утром "майдановцы" организовали шествие к парламенту. Среди их требований были выход из кризиса, урегулирование ситуации в стране и, в первую очередь, ограничение полномочий президента посредством возвращения к Конституции 2004 года.

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Тысячи людей прошли по улице Институтской, преодолели кордон "Беркута" и вышли на Грушевского. К правительственному кварталу были стянуты большие силы МВД, БТРы и два водомета.

Когда рядом, на Шелковичной, Липской и в Крепостном переулке, начались столкновения, правоохранители вместе с "титушками" оттеснили майдановцев и захватили баррикады на Грушевского, которые протестующие удерживали еще с 19 января.

Столкновения произошли также в Мариинском парке. "Титушки", которые оттесняли майдановцев вместе с "беркутовцами", были вооружены битами. Есть свидетельства, что они стреляли из огнестрельного оружия.

Протестующие в сторону силовиков бросали камни и петарды, кроме того, они подожгли два КАМАЗа, блокировавших проезжую часть и бросили зажигательную смесь в офис Партии регионов на улице Липской – помещение загорелось.

Вечером "Беркут" оттеснил активистов из правительственного квартала и начал штурм, который официально назывался "антитеррористической" операцией.

Горели баррикады, покрышки, палатки и Дом профсоюзов, где располагался госпиталь майдановцев.

Вследствие противостояний в центре Киева 18 февраля погибли 23 человека, 509 были ранены, 37 из них – тяжело.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый президент Виктор Янукович обратился к украинцам в восьмую годовщину Майдана. Он раскритиковал нынешнюю власть и, более того, позволил себе предложить новую стратегию развития для государства.