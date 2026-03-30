Восхваляла Путина и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины: в Киеве задержали чиновницу Минкульта. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили чиновницу Министерства культуры, которая восхваляла президента страны-террориста Владимира Путина. Кроме того, по информации следствия, оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности разоблачила руководительницу одного из отделов Министерства культуры Украины, которая восхваляла Путина и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, следователи установили, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди своих коллег и знакомых. Среди прочего, она одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля. Кроме того, злоумышленница оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики.

Также женщина распространяла фейки о Силах обороны; и распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты ее информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. Во время обысков у нее изъято 4 смартфона, 2 ноутбука, жесткий диск и другие материалы с доказательствами преступлений.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по данному факту (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

