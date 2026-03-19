По заказу врага сожгли два авто военных и машину спасателя: в Киеве задержали четырех парней. Фото

В столице сотрудники Нацполиции и СБУ задержали четырех молодых людей, которые, по информации следствия, по заказу врага уничтожили два автомобиля военных и машину спасателя. За выполненную "работу" злоумышленникам обещали вознаграждение, которое они так и не получили.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Так, в Деснянском районе столицы оперативники задержали двух местных жителей, которые с помощью легковоспламеняющегося вещества они подожгли автомобиль военнослужащего на проспекте Красной Калины. Злоумышленники согласились выполнить задание врага за обещанное вознаграждение в размере 1500 долларов, которые так и не получили.

Еще двух злоумышленников – родных братьев, правоохранители разоблачили в Днепровском районе Киева. Надеясь получить 2500 долларов от кураторов вражеских спецслужб, родственники ночью подожгли автомобиль Volkswagen, который принадлежал военному, а также BMW, владельцем которого был спасатель ГСЧС.

Все четверо исполнителей были задержаны вскоре после совершения преступления. Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и умышленного уничтожения имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, по заказу сжег семь автомобилей в столице. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

