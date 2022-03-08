Военные и спасатели продолжили эвакуацию населения Ирпеня. Фото

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Во вторник, 8 марта, спасатели, правоохранители и военные продолжили эвакуацию жителей Ирпеня Киевской области. По состоянию на 9:30 из города смогли вывезти более 150 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуации Украины. Эвакуация украинцев продолжается.

"8 марта продолжаются мероприятия по эвакуации населения из Ирпеня пешим ходом через село Романовка в Киев. По состоянию на 09:30 силами ГСЧС, Национальной полиции, вооруженных сил Украины, органов власти и волонтеров эвакуировано более 150 человек, мероприятия продолжаются", – говорится в сообщении.

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Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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