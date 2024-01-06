Вместо витрин – фанера: в Киеве возобновили работу магазины и салоны красоты, поврежденные в результате атаки РФ. Фото

В Соломенском районе Киева возобновили работу заведения, поврежденные в результате ракетной атаки 2 января. Вместо витрин в магазинах и салонах вставлены листы фанеры, на которых есть надписи – "мы работаем".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Врагу не сломить волю украинцев своими обстрелами.

"В разбитых обстрелом домах на Соломенке снова открылись магазины и салоны. Вместо витрин – фанера", – говорится в сообщении.

На фото видно, что в салонах вместо окон установлены листы, а также отсутствуют вывески, но это не мешает заведениям работать и принимать посетителей. Владельцы заведений с помощью надписей сообщили – несмотря на атаку врага, они продолжают работать.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

3 января неравнодушные жители столицы вместе с коммунальщиками устроили толоку у дома в Соломенском районе, который накануне повредили обломки российской ракеты. Люди собрались для того, чтобы помочь убрать двор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Шевченковском районе обезвредили боевую часть российской ракеты. Это был аэробалистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

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