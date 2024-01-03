В Киеве коммунальщики и активисты устроили уборку у поврежденной обломками ракеты многоэтажки. Фото и видео

В Киеве во вторник, 3 января, небезразличные жители столицы совместно с коммунальщиками устроили толоку у дома в Соломенском районе, который накануне повредили обломки российской ракеты. Люди собрались для того, чтобы, в частности, помочь убрать двор.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Люди убирают мусор, а поврежденные автомобили перемещают эвакуаторы.

Так, утром, 3 января, неравнодушные киевляне собрались у дома в Соломенском районе столицы, в который попали обломки сбитой российской ракеты. Они пришли для того, чтобы помочь коммунальным службам убрать локацию.

Граждане совместно начали разбирать мусор и грузить его в спецтранспорт. Кроме того, на месте работают эвакуаторы, которые забирают поврежденные взрывом машины местных жителей – часть из них просто вывезли со двора, чтобы авто не мешали работать.

Также, где это возможно, жильцам поврежденного дома позволяют зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Следует добавить, что организатором сбора активистов и уборки стал местный паблик в социальных сетях "Los Solomas. Киев". В прошлом году именно в этот день, 3 января 2023 года, неравнодушные киевляне собирались, чтобы помочь пострадавшим в результате ракетных обстрелов в Протасовом Яру 31 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

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