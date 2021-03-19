Вереница скорых пронеслась по Киеву: раненым героям Донбасса нужна помощь

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 19 марта прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"В Киев снова прибыл борт с ранеными бойцами. Я прошу блогеров и новостные сайты помогать нам с распространением информации. Вереница скорых пронеслась по столице в центр. госпиталь. Воины с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии, их сразу забрали в реанимацию", – написала она.

Волонтер напомнила, что недавно уже был борт. В одной из палат лежат сразу три воина с ампутациями, у одного из них нет двух ног. Все молодые от 21 до 26 лет. У других осколочные и минно-взрывные ранения. В основном все лежачие.

Наталья Юсупова перечислила основные потребности для раненых бойцов: "всегда нужны футболки, спортивные костюмы. В ирпенский госпиталь мы также отвозим помощь".

"В марте я купила уже 4 квадрокоптера, два на фронте, два ещё поедут, на общую сумму 165 тыс грн, ещё один квадрокоптер нужно выкупить в понедельник, цена 53 тыс. Купила 2 мед рюкзака, 21 тыс, оплатила сегодня анализы 7100 грн, на лекарства онкобольному 8 тыс, и в реанимацию воину лекарства 3700 грн и много всего другого. Все отчёты есть у меня на странице", – сообщила Юсупова.

Перевести помощь можно на карты 5375 4141 2065 9130 Монобанк, Юсупова