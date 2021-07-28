В центре Киева заметили лимитированный суперкар Lamborghini. Фото

В центре Киева заметили лимитированный суперкар Lamborghini Huracan Evo. У него оригинальный цвет, который называется Blu Nethuns.

Об этом сообщил портал ТопЖыр. На фото можно увидеть, что элитный автомобиль проезжал по улице Большой Васильковской.

Эта модель Lamborghini оснащена 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 640 л. с. Она разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает скорость 325 км/ч. Среди особенностей модели – полноуправляемое шасси.

Как сообщил портал Allcarz, стоимость этого автомобиля в Европе начинается от 184 тысяч евро.

Видео дня

Отмечается, что это не первый Lamborghini Huracan Evo в столице. Ранее в Киеве заметили такой же автомобиль, но с оригинальным экстерьером и интерьером.

Его салон отделан черной кожей и алькантарой, но имеет контрастные вставки в цвет кузова. Также внутри установлены новые спортивные сиденья.

Напомним, ранее в Киеве на дороге заметили очень редкий и быстрый спорткар Ferrari SF90 Stradale. За элитным автомобилем на близком расстоянии следовал Porsche Cayenne.

Кроме того, на столичном бульваре Леси Украины заметили Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области заметили элитный Mercedes с российскими номерами. Его владелец решил интересным образом обезопасить свой автомобиль, обратившись к украинцам.