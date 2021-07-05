В Киеве на дороге заметили суперкар Ferrari за 17 млн. Видео

В Киеве на дороге заметили очень редкий и быстрый спорткар Ferrari SF90 Stradale. За элитным автомобилем на близком расстоянии следовал Porsche Cayenne.

На видео, размещенном в социальной сети Instagram сообществом vehicles.exclusive, видно, что машина ехала на небольшой скорости (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Не сообщается, когда и в каком районе столицы было снят видеоролик.

Видео дня

SF90 Stradale был представлен в 2019 году и он стал первым гибридным суперкаром итальянской фирмы.

Он использует электрифицированную силовую установку, которая сочетает в себе 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, мощностью 769 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, с тремя электродвигателями и новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Общая мощность – 986 л.с., что позволяет ему разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды и иметь максимальную скорость 340 км/ч. На одном электричестве автомобиль может проехать 25 километров.

Согласно данным сайта Сoolcarsofua В базовой комплектации цена Ferrari SF90 Stradale составляет от 630 тыс. долл.

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