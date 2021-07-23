Под Киевом заметили Mercedes на российских номерах с интересным "обращением" к украинцам. Фото

В Броварах Киевской области заметили элитный Mercedes с российскими номерами. Его владелец решил интересным образом обезопасить свой автомобиль обратившись к украинцам.

Соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook разместил Евгений Муджири. На заднем стекле машины была размещена надпись – "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку".

"Автомобили вне политики! Прислали фото из Броваров", – говорится в подписи к снимку.

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Отметим, что пользователи социальной сети с юмором отнеслись к такому надписи на автомобиле. "+10 к защите", "удачи", "а за кого голосовали?", "им надо было на украинском языке написать".

Напомним, ранее в Киеве на дороге заметили очень редкий и быстрый спорткар Ferrari SF90 Stradale. За элитным автомобилем на близком расстоянии следовал Porsche Cayenne.

Кроме того, на столичном бульваре Леси Украины ездил Bugatti Veyron за 2,5 млн. долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку Bentley Continental, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. Это произошло на улице Большая Васильковская.