В Киеве заметили, как серая ворона активно общалась с крюком. Видео

В Шевченковском районе Киева заметили любопытную пару птиц. Там, возле одного из домов, с круком (вороном) пыталась общаться обычная серая ворона.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный экскурсовод Кирилл Степанец. По его словам, одного из самых умных пернатых спасли от смерти и ухаживают за ним (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Диалог крука (ворона) и обычной уличной вороны. Мало кто знает, но кроме птиц с Рейтарской, на Нивках в клетке тоже живет вещий ворон. По словам хозяина он был ранен, и на свободе не выжил бы давно", – говорится в сообщении.

Ворон обыкновенный – птица рода крук (Corvus) широко распространена в Европе, Азии и Северной Америке. В Украине немногочисленные, но обычно оседлые, частично кочевые птицы, встречающиеся по всей территории. У ворона есть терпение: если ожидание перед принятием решения может дать больше, чем любое действие, он будет ждать. Его терпение исчисляется в минутах, позволяя показывать эту способность на уровне приматов.

Мозг ворона является одним из самых больших среди птиц. Они проявляют способность решать проблемы, а также демонстрируют другие когнитивные процессы, такие как имитация и понимание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а это именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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