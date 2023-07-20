В центре Киева сохранился заброшенный отель "Прага" с неповторимой архитектурой, построенный в XIX веке. Фото

В Киеве между Золотыми воротами и Софийским собором можно найти заброшенную гостиницу "Прага", построенную в позапрошлом веке. Величественное кирпичное здание сохранило неповторимую архитектуру, а с последнего этажа открываются необыкновенно красивые панорамные виды.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На сегодняшний день, доступа к этому историческому дому для посетителей нет.

"Между Золотыми воротами и Софийским собором расположен заброшенный отель с уникальной атмосферой. Здесь можно увидеть неповторимую архитектуру и красивейшие панорамные виды, открывающиеся с последнего этажа", – рассказали авторы проекта.

Этот величественный семиэтажный кирпичный дом с декорированным в стиле модерн фасадом формировался поэтапно не один год. Первоначально здание, построенное в 1880 году по проекту архитектора Шиле, имело всего три этажа и было доходным домом.

Строительство заказал и профинансировал киевский военнослужащий Ильинский, который, однако, не прожил долго после окончания работ по дому. Гостиницей стала владеть его жена. Впоследствии доходный дом стали называть не иначе как "Номера Ильинского".

В 1904 году по инициативе и средства филолога из Чехии Вондрака, достраивается четвертый этаж и гостиницу переименовывают в "Прагу". В 1913 году здание перестраивается в семиэтажное с устройством на верхнем этаже летнего ресторана с огромными от пола до потолка остекленными окнами.

Напомним, в начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андреевский спуск является одной из известнейших улиц Киева и объединяет верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения сфотографировали и сохранили неизвестные любители для нас в 1978 году.

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