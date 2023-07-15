В сети показали, как выглядела одна из самых известных и старейших улиц Киева в 1978 году. Уникальные фото

Андреевский спуск является одной из самых известных улиц Киева и объединяет верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения сфотографировали и сохранили неизвестные любители для нас в 1978-м году.

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Уникальные фото и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На части этой улицы снимали одну из любимых комедий украинцев "За двумя зайцами".

"Фотографии Андреевского спуска. 1978 год", – говорится в сообщении.

Андреевский спуск – спуск в Подольском районе Киева, соединяющий Подол со Старым Киевом. Проходит от Контрактовой площади до Владимирской и Десятинной улиц. Достопримечательность местного и одновременно национального значения вместе с Замковой горой.

Верхняя часть Андреевского спуска возникла на пути, который уже при Киевской Руси связывал Старый Киев (Гору) с Подолом, пролегая между холмами Андреевской (Уздыхальницы) и Замковой, Хоревицы и Старокиевской гор. В эпоху средневековья ответвление Андреевского спуска было проложено и в замок на горе Киселевка.

Напомним, в начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

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