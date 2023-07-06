В Киеве в начале ХХ века на Софийской площади стоял один из семи фонтанов Термена. Уникальное фото

В начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

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Уникальное фото опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Все фонтаны сохранились до наших дней.

"Фонтан Термена на Софийской площади, начало ХХ века. Был перенесен в сквер по улице Гончара в 1920 году в связи с реконструкцией транспортной сети города", – говорится в сообщении.

Фонтаны Термена – чугунные фонтаны, отлитые на Киевском машиностроительном заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах по проекту архитектора Александра Шило по мотивам известного и модного в то время парижского фонтана с площади Вогезов и установлены на площадях и в площадях.

Первый фонтан Термена появился на Европейской (тогда Царской) площади еще в 1872 году. В 1899–1901 годах было изготовлено 7 идентичных чугунных фонтанов. Сегодня эти фонтаны украшают сквер у Золотых Ворот, Мариинский парк, Городской сад, сквер у театра им. И. Франко, Михайловскую площадь, полицейский сад по улице Антоновича. Практически все фонтаны находятся на собственных начальных позициях.

Напомним, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

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