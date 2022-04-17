В столице и на Киевщине меняется время действия комендантского часа

В Киеве и Киевской области с воскресенья, 17 апреля, меняется время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 5:00 утра

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Находится в это время на улице можно только при наличии специальных документов.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра. Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", – призвал Кличко.

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Напомним, Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки страны-агрессора один человек погиб, а еще несколько получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 17 апреля, страна-агрессор обстреляла Бровары Киевской области. В результате атаки врага была повреждена инфраструктура города.