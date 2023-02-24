В сети вспомнили, какими были пробки на проспекте Берестейском в Киеве 24 февраля 2022 года. Фото и видео

В первые дни полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в Киеве началась эвакуация. Тогда на большинстве дорог города, в частности, проспекте Берестейскому (бывшем Победы), были зафиксированы многокилометровые пробки.

Видео дня

Соответствующие фотографии и записи были опубликованы в соцсетях. Мирные жители были вынуждены часами стоять в пробках, чтобы уехать в более безопасные места (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев. Год назад. 24.02.22", – говорится в сообщении.

На фото и видео можно увидеть, что проспект Берестейский превратился в сплошную пробку, а движение автотранспорта в сторону выезда из столицы на запад страны было очень медленным. При этом на встречной полосе было очень мало машин.

напомним, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ правоохранители Киевщины совместно с рок-группой "Е.К.А" создали клип. Он посвящен мужественному сопротивлению оккупантам, и в нем использованы реальные кадры первых дней вторжения в Киевскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. А также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!