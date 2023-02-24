''Не стреляй, спохватись'': полиция Киевщины с группой ''Э.К.А'' в клипе показала первые дни вторжения России и масштаб преступлений оккупантов. Видео

К годовщине полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ правоохранители Киевской области совместно с рок-группой "Е.К.А" создали клип. Он посвящен мужественному сопротивлению оккупантам, и в нем использованы реальные кадры первых дней вторжения в Киевскую область.

Видео дня

Соответствующее видео на собственном канале Youtube опубликовал глава полиции Киевщины Андрей Небитов. Украинские защитники дали отпор врагу (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину: полиция Киевщины и рок-группа "Е.К.А" посвятили клип мужественному сопротивлению захватчикам и спасению граждан от оккупантов. С 24 февраля 2022 года героически погибли 5 полицейских Киевщины! В клипе отображен! отдал жизнь, защищая Родину и ее граждан", – написал Небитов.

Генерал полиции добавил, что в видео использованы реальные кадры первых дней вторжения оккупантов в Киевскую область. Музыкальный клип снимался в Бородянке, а также уничтоженной врагом школе в селе Богдановка.

"В материалах использованы хроники эвакуации и помощи гражданам во время боевых действий. Представлен посыл и к граффити Бэнкси, которую художник создал в Гостомеле. Уважаем защитников Украины! Верим в победу!", – добавил Небитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России, которая вторглась в Украину год назад, за это время потеряла тысячи единиц бронетехники и сотни авиации. Однако больше всего враг потерпел поражение личного состава – на сегодняшний день ликвидировано уже более 146 тыс. солдат и офицеров оккупационных войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!