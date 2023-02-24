"Не стреляй, спохватись": полиция Киевщины с группой "Э.К.А" в клипе показала первые дни вторжения России и масштаб преступлений оккупантов. Видео
К годовщине полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ правоохранители Киевской области совместно с рок-группой "Е.К.А" создали клип. Он посвящен мужественному сопротивлению оккупантам, и в нем использованы реальные кадры первых дней вторжения в Киевскую область.
Соответствующее видео на собственном канале Youtube опубликовал глава полиции Киевщины Андрей Небитов. Украинские защитники дали отпор врагу (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину: полиция Киевщины и рок-группа "Е.К.А" посвятили клип мужественному сопротивлению захватчикам и спасению граждан от оккупантов. С 24 февраля 2022 года героически погибли 5 полицейских Киевщины! В клипе отображен! отдал жизнь, защищая Родину и ее граждан", – написал Небитов.
Генерал полиции добавил, что в видео использованы реальные кадры первых дней вторжения оккупантов в Киевскую область. Музыкальный клип снимался в Бородянке, а также уничтоженной врагом школе в селе Богдановка.
"В материалах использованы хроники эвакуации и помощи гражданам во время боевых действий. Представлен посыл и к граффити Бэнкси, которую художник создал в Гостомеле. Уважаем защитников Украины! Верим в победу!", – добавил Небитов.
Как сообщал OBOZREVATEL, армия России, которая вторглась в Украину год назад, за это время потеряла тысячи единиц бронетехники и сотни авиации. Однако больше всего враг потерпел поражение личного состава – на сегодняшний день ликвидировано уже более 146 тыс. солдат и офицеров оккупационных войск.
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