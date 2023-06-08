В сети рассказали, как пришла в упадок уникальная "Киевская Швейцария", которой любовались, катаясь на трамвае. Фото

Сегодня немногие жители столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя, настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотами можно было насладиться, катаясь на трамвае, который работал только в летнее время.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта линия общественного транспорта не сохранилась до наших дней.

"Зная, что Киев, точнее его правый берег, это довольно холмистая территория, представить такие пейзажи не очень сложно, но все же фотографии удивляют. А это лишь трамвайный маршрут столицы, линия которого официально называлась Лукьяновской, но среди горожан красиво называлась "Киевской Швейцарией", – рассказал автор поста.

По его словам, маршрут "Киевской Швейцарии" был сооружен в 1904-1906 году и послужил очень удобным транспортом, чтобы добраться из Нижнего Киева в его верхнюю часть. Трамвай объединял тогдашнюю Кирилловскую площадь (недалеко от сегодняшнего стадиона "Спартак") и район Лукьяновки.

Если посмотреть на современную карту Киева, то линия трамвая проходила примерно по следующим улицам: Врубеловский спуск – улица Макаровская – улица Нагорная – улица Овручская. На сегодняшний день Врубеловский спуск вообще не проездной, Макаровскую улицу вряд ли можно назвать улицей. Местность, где проходил маршрут этой уникальной линии, до сих пор называют Репьяхов Яр.

Существовали только два номера трамвая, которые ходили по этому маршруту – № 18 и № 12. Интересно то, что общественный транспорт ездил здесь только в летнее время. Зимой из-за крутых спусков и подъемов, линия проходила в объезд в части современной Глубочицкой улицы. Ручей, местами протекавший параллельно рельсам, сохранился и по сей день, правда, уже в коллекторе.

"С началом Первой мировой войны маршрут начинает терять свою популярность, трамвай ходит все реже. В послевоенное время, когда большинство трамвайных линий в Киеве были повреждены, реконструкцию линии "Киевской Швейцарии" отложили на конец списка, а в результате – ее просто забросили", – резюмировал автор.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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