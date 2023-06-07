В сети показали, как выглядела легендарная "Бухара" у моста Метро в Киеве в 1960-х годах. Фото

В 1960-х годах в Киеве, недалеко от станции метро "Днепр", возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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Архивные фото тех лет, в частности, в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно рассмотреть, какой была локация около 60 лет назад.

Рыбалка – довольно популярное увлечение, а главная набережная Днепра – очень подходит для этого хобби. Поэтому неудивительно, что на склонах у станции метро "Днепр" в 1960-х годах в Киеве возник легендарный рыболовный рынок, более известный как "Бухара". Его также называли "Червячкой", однако такое название не прижилось. Именно здесь рыбаки имели возможность приобрести все необходимое.

Как и все стихийное, он не нравился властям, там регулярно правоохранители проводили и рейды. Старожилы вспоминают: были времена, когда подпольная "Бухара" находилась почти в километре от моста Метро, спрятавшись на тенистых склонах Днепра. Но потом все же рынок окончательно закрепился у станции столичной подземки.

Отметим, что в 1960-е годы здесь было небольшое кафе, где можно было выпить и закусить. Согласно одной версии, почему это место получило название "Бухара" – там всегда можно "набухаться". С самого утра найдешь все, чтобы преодолеть похмелье. Там когда-то даже стояли автоматы, продававшие пиво (бухло).

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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