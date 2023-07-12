В сети рассказали историю старейшего и легендарного трамвайного маршрута Киева. Архивные фото

Трамвайная линия Киева, соединяющая Подол и Пуща-Водицу, является одной из старейших столицы. Более столетия здесь курсирует общественный транспорт по легендарному 12-му маршруту, благодаря которому можно увидеть красоту нашего города.

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Уникальные фото и и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В холодные послевоенные годы электротранспорт привозил из Пущи в город необходимые для отопления дрова.

"Старейший трамвайный маршрут. Легендарный 12-й трамвай. Без этого трамвайного маршрута №12 трудно представить самый живописный уголок Киева – Пущу-Водицу. Еще в середине ХІХ века эта местность вошла в состав Киева, но только в 1898 году здесь было обустроено дачный поселок состоящий из шести улиц, которые пересекают так называемые линии", – говорится в сообщении.

До 1900 года сюда было очень сложно добираться, но затем проложили рельсы, и из города в Пущу начал ходить паровой трамвай. А в 1908 году эта линия, старейшая из ныне существующих в Киеве, была электрифицирована. До революции курсировали два трамвая (19 и 20), которые связывали поселок в соответствии с Подолом и верхним городом. А 4 мая 1922 года появился маршрут №12, позволявший попасть в Пущу и получить незабываемые впечатления от заповедного леса многим поколениям киевлян.

В 1954 году киевские власти издали распоряжение, обязав трамвайно-троллейбусное управление связать вокзал с отдаленными районами города беспересадочными маршрутами. Очевидно, в благие намерения власти входило устранение неудобств пассажиров, связанных с переносом багажа из одного транспорта в другой.

"Так в 1954 году был открыт трамвайный маршрут №25 с рекордной протяженностью – 24,4 км. От вокзала он шел к Контрактовой площади, где совершал поворот на 90 градусов и дальше через Подол и Куреневку ехал в 14 линии Пущи-Водицы. А на обратном пути, не доезжая два квартала до Красной (сегодня Контрактовой) площади, возвращал с улицы Константиновской на Верхний Вал и дальше направлялся к вокзалу. На Константиновской, возле аптеки, находившейся на углу улиц, водитель трамвая выходил из кабины и с помощью ломика переводил стрелку", – добавили авторы проекта.

В 50-х годах на трамвайных остановках висели желтые таблички на проводах. Там было написано, что трамвай №25 ходит только утром и вечером с интервалом 166 минут. Увидеть трамвай вживую было невозможно! Именно поэтому хорошо, что были киевляне, которые советовали доехать трамваем №13 до Контрактовой площади, а затем пересесть на №12 в Пущу.

Как сообщал OBOZREVATEL, жилой массив Позняки в Киеве возник на месте одноименного села, известного еще со времен Речи Посполитой. В 2005 году на территории этой исторической местности велась активная застройка, из-за чего общественный транспорт перевозил пассажиров среди грязи и стройплощадок будущих многоэтажек.

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