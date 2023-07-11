Среди грязи и будущих многоэтажек Позняков в Киеве: уникальные фото автобусного маршрута № 42

Жилой массив Позняки в Киеве возник на месте одноименного села, известного еще со времен Речи Посполитой. В 2005 году на территории этой исторической местности велась активная застройка, из-за чего общественный транспорт перевозил пассажиров среди грязи и стройплощадок будущих многоэтажек.

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Уникальные фото этого периода опубликовала прессслужба Дарницкой райгосадминистрации столицы. Можно увидеть, какой была одна из улиц города, которая, к сожалению, теперь существует только на карте.

"2005 год. улица Тальновская. Строительство массива Позняки. Икарус 42-го маршрута обходит многочисленные строительные заборы. С самого начала здесь были остатки села Позняки, но с перестройкой улица Тальновская стала призраком, существующим только на карте", – говорится в подписи к фото.

Жилой массив Позняки возник на месте одноименной деревни, известной еще со времен Речи Посполитой. Впервые село упоминается в 1571 году, в описании государственных поместий (люстрации), как поселение "бояр путных". То есть тех, кто нес путевую (путную) службу при киевском воеводе.

Напомним, в начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

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