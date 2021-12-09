В сети показали, какой была зима 1956-1957 годов на Подоле в Киеве. Архивные фото

В Киеве зима 1956-1957 годов была снежной и холодной. На Подоле не существовало Рыбальского моста, а еще Пешеходный на Трухановом острове – только строился.

Архивные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, какой была старая часть города 65 лет назад.

"Зима 1956-57 годов. В кадр попали урочище Гончары, Владимирская горка, строительство пешеходного моста. Фото было опубликовано впервые", – говорится в сообщении.

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На снимках, кроме вышеперечисленных мест, можно узнать Замковую гору, на которой в то время деревьев не было. Она была не доступна для посещения, несмотря на то что здесь расположено одно из старых кладбищ Киева. Причина – аппаратная радиостанция, которая была охраняемым объектом.

Кроме того, можно увидеть Художественный институт, Андреевскую церковь, здание элеватора, начало Андреевского спуска и историческую часть Подола.

Напомним, в Киеве в 1978 году для очистки крыши Центрального железнодорожного вокзала от большого количества снега привлекали курсантов военного училища. Они работали на крыше здания без какой-либо страховки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1971 году Гостиный двор, расположенный на Контрактовой площади в Киеве, был одноэтажным. В 1983 году старое здание снесли, а на его месте построили новое.