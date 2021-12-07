Как выглядел железнодорожный вокзал Киева зимой 1978 года. Исторические фото

В Киеве в 1978 году для очистки крыши Центрального железнодорожного вокзала от большого количества снега привлекали курсантов военного училища. Они работали на крыше здания без какой-либо страховки.

Уникальные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, какой была зима в столице 43 года назад.

"Киев, 1987 год, зима. Курсанты чистят снег на крыше киевского вокзала", – говорится в сообщении.

Видео дня

На фото можно увидеть, что в том году зима была снежной и местами высота сугробов достигала полуметра.

При этом курсанты работали на крыше здания без какой-либо страховки. Некоторые из них, очевидно для удобства и из-за того, что было жарко, даже сбросили свои шинели.

Кроме того, на снимках можно рассмотреть Пригородный вокзал и частично вход в вестибюль станции метро "Вокзальная".

Напомним, в Киеве в 1880-х годах существовала местность, которую называли "Минеральные воды". А на склонах вокруг Киево-Печерской лавры практически не было деревьев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале 1960-х годов зимы в Киеве были снежными и морозными. Какой была тогда столица можно рассмотреть на открытках 1964 года.