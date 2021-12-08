В сети показали, как выглядел "старый" Гостиный двор в Киеве в 1971 году. Уникальные фото

В 1971 году Гостиный двор, расположенный на Контрактовой площади в Киеве, был одноэтажным. В 1983 году старое здание снесли, а на его месте построили новое.

Уникальные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, каким был памятник архитектуры 50 лет назад.

"Гостиный двор до восстановления. 1971 год. Фото из коллекции Валентины Шевченко. Из фондов ГНАББ имени В. Г. Заболотного", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть сам Гостиный двор, а на заднем плане на холме возвышается Андреевская церковь.

Гостиный двор в Киеве – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично возведенный в 1809-1813 годах по проекту Л. Руска.

В 1828—1833 годах был перестроен по проекту А. Меленского и в конце XIX века. В 1983-1990 годах старое здание снесли, восстановил его по первому проекту Л. Руска архитектор В. Шевченко. В 2013 году начата масштабная реконструкция по проекту А. Миргородского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1978 году для очистки крыши Центрального железнодорожного вокзала от большого количества снега привлекали курсантов военного училища. Они работали на крыше здания без какой-либо страховки.