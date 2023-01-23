В сети показали, каким увидел Киев в 1970-х годах немецкий турист. Уникальные фото

Киев своей красотой всегда привлекал людей, которые хотели воочию увидеть Крещатик, старый Подол и другие его известные места. В 1970-х годах в столицу Украины приехал немецкий турист, сделавший немало снимков нашего города.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какова была столица около 50 лет назад.

"1970-е. Киев глазами немецкого туриста", – говорится в сообщении

На опубликованных фото можно увидеть знакомые жителям и гостям столицы места Киева, в частности, центр города, Софийскую площадь, Майдан Незалежности, Подол и другие локации.

Напомним, в 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, остров Труханов в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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