В сети показали, как выглядел Киев в 1880-х годах. Архивные фото

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Камера сохранила для нас виды столицы около 140-летней давности.

"Киев. 1880-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр столицы и узнать в частности, Андреевский спуск и Софийскую площадь.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но до этого неизвестный фотолюбитель успел снять, как перевозили одну из конструкции скульптуры.

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