В сети показали, каким увидел Киев английский турист в 1970-х годах. Архивные фото

Киев всегда привлекал туристов своей красотой, зеленью и островками старой архитектуры. В 1970-х годах в столицу Украины посетил гость из Великобритании, который с помощью своей камеры сохранил для нас виды города таким, каким он его увидел.

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Уникальное фото того периода было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Instagram. К сожалению, большинство зданий на снимках не сохранилось до наших дней.

"Киев 1970-х. Глазами английского туриста", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Подол, старые дома столицы, а также Андреевский спуск.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще незастроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположен парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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