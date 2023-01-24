В сети показали, как зимой выглядел Крещатик в Киеве в 1960-е годы. Старые фото

В 1960-е годы зима в Киеве была холодной и снежной. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как выглядела главная улица столицы в те времена.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каков был центр города около 60 лет назад.

"Улица Крещатик, 60-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что центр Киева буквально обрушился снегом, а также можем узнать здание КГГА.

Напомним, в 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, остров Труханов в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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