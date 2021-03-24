В сети показали, как выглядит Киев с самого высокого здания Украины. Фото

В сети появились фотографии Киева, которые были сделаны с самого высокого жилого дома Украины.

На снимках, которые разместил на своей странице в Facebook Flipper Igor, можно увидеть разные часть города (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Виды с самого высокого жилого дома в Украине. 168 метров + Днепровские кручи", – написал пользователь сети.

БЦ "Carnegie Center + Tower" – двухсекционный небоскреб в Киеве, который состоит из 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, которые соединяются 8-этажным "переходом". По состоянию на 2020 год сооружение является самым высоким небоскребом в Украине.

Отметим, в Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги. Старт возможен уже в 2021 году. Она будет начинаться с Почтовой площади. Первая очередь предусматривает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров" протяженностью 1 км.

Сообщалось, что проект Генерального плана города Киева не предусматривает использование канатной дороги для решения транспортных проблем в столице. Глава Института Генплана Киева Сергей Броневицкий заявил, что данный объект не является общественным транспортом.

Улица Мечникова. Facebook Flipper Igor

Центр Киева. Facebook Flipper Igor

Бульвар Тараса Шевченко.

Мариинский парк. Facebook Flipper Igor

Олимпийский стадион. Facebook Flipper Igor

Бульвар Леси Украинки. Facebook Flipper Igor

Троещина. Facebook Flipper Igor

Киево-Печерская Лавра. Facebook Flipper Igor

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коммунальное предприятие КП "Киевпасстранс" объявила тендер, целью которого является приобретение двух новых кабин фуникулера в Киеве.